Balıkesir'de korkutan yangın Bandırma ilçesindeki bir evin çatı katında ocakta unutulan tencere nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Balıkesir Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan bir dairenin çatı katında yangın çıktı.

Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına olay yeerine gelen çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)