İHA

Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan bir dairenin çatı katında yangın çıktı.

Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangına olay yeerine gelen çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi.

Yangın ekiplerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çıkan yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken dumandan etkilenenler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)