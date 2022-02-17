Balıkesir'de koyunlarını otlatırken domuz saldırdı

Hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Alcan, koyunlarını otlattığı sırada av köpeklerinden kaçan domuzun saldırısına uğradı.Hastaneye kaldırılan adamın bacağına ise 55 dikiş atıldı.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Küçük Yeni mahallesi'nde küçük hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Alcan Selimiye Barajı kenarında koyunlarını otlatırken av köpeklerinden kaçan domuzun saldırısına uğradı.

BACAĞINA 55 DİKİŞ ATILDI

Domuzun saldırısı sonrasında Abdullah Alcan Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Alcan’ın bacağına 55 dikiş atıldı.

KOYUNLARINI OTLATIRKEN DOMUZ SALDIRDI

Koyunlarını otlatırken domuzun saldırısına uğrayarak yaralanan Abdullah Alcan köpekleri sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.

"KÖPEKLERİM OLMASAYDI, DOMUZ BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Selimiye Barajı kenarında koyunlarını otlatırken domuzun saldırısına uğrayan Abdullah Alcan, olay anını şu şekilde anlattı:

"İki köpek karşıdan domuzu kovalıyordu. Ben de Selimiye Barajı boyunda koyun otlatıyordum. Domuz oradan geçerken benim de iki köpeğim var onlarla karşılaşınca bana çarptı ve beni hastanelik etti. Köpeklerim olmasaydı domuz beni öldürecekti. O an orada koyunlarımı bıraktım telefonlar çekmediği için yola düşerek yakınlardaki köyden yardım istedim. Yakın köyden minibüs gelerek beni Atatürk Şehir Hastanesi’ne getirdiler. Acil serviste hemen müdahale ettiler ve bacağıma 50-55 dikiş atıldı. Domuzun bana saldırması anında köpekler olmasaydı kendimi öldü saymıştım."