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    Balıkesir'de küle dönen evde can verdi

    Tek katlı müstakil evde çıkan yangında Mustafa Bilgiç yanarak can verirken, birlikte yaşadığı annesi yangından yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 10:53
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    Balıkesir'de küle dönen evde can verdi

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Bilgiç'in evinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

    Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YAŞLI KADIN VE OĞLU EVDEN ÇIKARILDI

    Yangının ilk çıktığı anda mahalle sakinleri evde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen oğluyla birlikte kalan yaşlı kadını yaralı olarak çıkartıp ,112 sağlık ekiplerine teslim ettiler.

    Yaşlı kadın Bigadiç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi'ne sevk edildi.

    EV KÜLE DÖNDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınan ev, kullanılamaz hale geldi.

    1 KİŞİ CAN VERDİ

    İtfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sırasında uzun süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Bilgiç'in mutfakta cansız bedeniyle karşılaştılar.

    Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturulma başlatıldı.

    Balıkesir de küle dönen evde can verdi #1

    Balıkesir de küle dönen evde can verdi #2

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