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Balıkesir'de küle dönen evde can verdi
- İHA
- 26.12.2021 - 10:53
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Bilgiç'in evinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAŞLI KADIN VE OĞLU EVDEN ÇIKARILDI
Yangının ilk çıktığı anda mahalle sakinleri evde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen oğluyla birlikte kalan yaşlı kadını yaralı olarak çıkartıp ,112 sağlık ekiplerine teslim ettiler.
Yaşlı kadın Bigadiç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi'ne sevk edildi.
EV KÜLE DÖNDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alınan ev, kullanılamaz hale geldi.
1 KİŞİ CAN VERDİ
İtfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sırasında uzun süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Bilgiç'in mutfakta cansız bedeniyle karşılaştılar.
Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturulma başlatıldı.