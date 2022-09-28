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- Balıkesir'de lodos çıktı: 7 metrelik tekne battı
Balıkesir'de lodos çıktı: 7 metrelik tekne battı
Erdek ilçesinde saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, iskelede bulunan 7 metrelik tekneyi batırdı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkartıldı.
- 28.09.2022 - 16:25
- Güncelleme : 28.09.2022 - 16:53
Marmara Bölgesi'nde beklenen lodos, Balıkesir'i vurdu.
Erdek ilçesinde etkisini artıran lodos, hayatı neredeyse durma noktasına getirdi.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı.
Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü.
7 metrelik tekne battı
DHA'nın haberine göre, ‘Sea Captian’ isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı.