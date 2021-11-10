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Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı

Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı

Dursunbey ilçesinde, kullanılmayan ve su tahliyesi yapılan krom maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 1 maden işçisi, yaralı olarak çıkarıldı.