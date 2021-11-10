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    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı

    Dursunbey ilçesinde, kullanılmayan ve su tahliyesi yapılan krom maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 1 maden işçisi, yaralı olarak çıkarıldı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:20
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    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı

    Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Adaören Mahallesi'nde, kullanılamayan ve su tahliyesi yapılan krom maden ocağının 80 metre derinliğinde göçük meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kalan işçi Celalettin Kaçgın (49), yaralı olarak kurtarıldı.

    AYAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Kaçgın, yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Kaçgın'ın hayati tehlikesi bulunmadığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı VİDEO

    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı #1

    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı #2

    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı #3

    Balıkesir’de, maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı #4

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