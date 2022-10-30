Balıkesir'de mezarlıklarda yer bulunmuyor

Son 60 yılda 100 bini aşkın kişinin vefat ettiği bölgede kabirlerin sayısı, yaşayanların üç katını aştı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde mezar yeri sıkıntısı yaşanıyor.

33 bin nüfuslu kent,yaz aylarından çevre illerden ve birçok bölgeden gelen turist sayısıyla 350 bine kadar çıkıyor.

60 dönümlük alanın mezarlığa çevrildiği bölgede, kabirlerin sayısı yaşayanların üç katını aştığı belirtildi.

Aynı mezara defnediliyorlar

Son 60 yılda 100 bini aşkın kişinin defnedildiği bölgede, Mezarlık İşleri Müdürlüğü yer sorunu nedeniyle yakınlarının izin vermeleri halinde belirli aralıklarla ölen kişileri aynı mezara defnediyor.

8 bin TL isteniyor

İkameti Erdek’te olmayıp da yakınlarını Erdek’e defnetmek isteyenlerden ise 8 bin TL mezar parası alınıyor.

DHA'nın aktarımına göre; Erdek'te yaşayıp yaşamlarını yitiren gayrimüslimler için de ayrı mezarlık alanları bulunuyor.

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"100 bin liraya kadar çıkabiliyor"

Başka şehirlerde yaşayıp Erdek'te toprağa verilmek istenen ölenlerin yakınından yaklaşık 8 bin lira defin ücretinin talep edildiği ilçede, mermer ustası olan Yalçın Kurt, "Haftada ortalama 2 mezarı onarıp mermer kaplıyorum. Mezarların mermer ile kaplanma ücretleri 4 bin liradan başlıyor. Bu rakam mermerin kalitesi, rengi ve işçiliğe göre 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Erdek'te en fazla ölüm olayları pandemi döneminde yaşandı." dedi.





















