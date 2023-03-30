Balıkesir’de minibüs park halindeki kamyona çarptı İnşaat işçilerini taşıyan kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

DHA

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde inşaatta çalışan işçiler, Hüseyin Genç yönetimindeki 10 N 4708 plakalı kapalı kasa minibüs ile Edremit'e gitmek üzere yola çıktı.

İddiaya göre Genç'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Çanakkale-İzmir kara yolu Bostancı Mahallesi yakınlarında bulunan yolun sağında park halindeki 10 H 9274 kamyona arkadan çarptı.

Baba ile oğlu öldü

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin Genç ve inşaatta işçi olarak çalışan oğlu Yusuf Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüste bulunan sürücü Genç'in diğer oğlu Onur Genç ile Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar ambulanslarla Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Arkada bir kişi bağırıyordu"

Kaza anında olay yerinden geçen Nebi Bozkurt, “Arabadan bir ses geldi. Gittiğimizde iki kişi ön tarafta ağır yaralıydı. Onlar hayatını kaybetti. Arkada bir kişi bağırıyordu, üç kişinin durumu da ağırdı. Sonra ambulansla sağlık ekipleri gelerek yaralılara müdahale etti.” dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.