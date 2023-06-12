Balıkesir'de minibüs şarampole devrildi: 14 kişi yaralandı

AA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaza...
Alınan bilgiye göre tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih Işık yönetimindeki minibüs, Susurluk-Bandırma karayolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı.
Birinin hayati tehlikesi var
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Minibüsün fabrikada mesaileri biten işçileri evlerine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.