İHA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi.
Taylı Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde 02.00 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin sonunda söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Küle dönen mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşlar tarafından alev alev görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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