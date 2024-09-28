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Balıkesir'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Balıkesir'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın Burhaniye ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden olurkeni bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.