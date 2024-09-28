İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde korkutan bir meydana geldi.

Taylı Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde 02.00 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin sonunda söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Küle dönen mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşlar tarafından alev alev görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör