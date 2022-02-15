Euro
15.43
0.42%
Dolar
13.59
-0.01%
Altın
812.57
-0.66%
Borsa
2041
1.93%
Bitcoin
598.890
4.15%
BTXN Coin
37.52
0.34%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı

    Bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda, motosikletli sürücü tehlike saçtı.

    Sürücünün motosiklet üzerinde yaptığı akrobasi hareketleri, bir başka araç sürücüsü tarafından kamera ile kaydedildi.

    Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK SÜRDÜ

    Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü, bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü, sosyal medyadan büyük tepki aldı.

    Balıkesir'de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı VİDEO


    Balıkesir de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı #1

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı #2

    Balıkesir de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Yasak Elma kan kaybediyor! Reyting sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?
    Medya

    Yasak Elma kan kaybediyor! Reyting sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı
    Dünya

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı

    Görüş Bildir