Bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde motorunun üzerine yatarak yol alması kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Balıkesir’in Edremit ilçesi İzmir Çanakkale yolunun Çanakkale istikameti Kadıköy Mahallesi civarında bölünmüş yolda, motosikletli sürücü tehlike saçtı.

Sürücünün motosiklet üzerinde yaptığı akrobasi hareketleri, bir başka araç sürücüsü tarafından kamera ile kaydedildi.

Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNE YATARAK SÜRDÜ

Kayıt altına alınan görüntülerde kendini ve araç trafiğini hiçe sayarak tehlikeye sokan sürücü, bir süre yol aldıktan sonra normal sürüşe geçiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla sürücü, sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Balıkesir'de motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yattı VİDEO









