Haberler



3. Sayfa



Balıkesir'de motosikletli iki şüpheli iş yerini kurşunladı: 1 yaralı

Balıkesir'de motosikletli iki şüpheli iş yerini kurşunladı: 1 yaralı Edremit ilçesinde motosikletli iki şahıs, yüzlerini kaskla gizleyerek önüne geldikleri motor mağazası sahibini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.