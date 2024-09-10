İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet mağazası sahibi olan M.Ş. silahlı saldırıya uğradı.
Bir motosiklet üzerinde iki şahıs, yüzlerini kaskla gizleyerek iş yerinin önüne gelerek silahlı saldırı düzenledi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
şüphelilerden M.A.İ., saldırı sonrası yaya olarak kaçtı.
Olayın ihbarı sonrası yaya olarak kaçan M.A.İ. (19) polis tarafından sıkı takip sonucu yakalandı.
İŞ YERİ SAHİBİ YARALANDI
Sol diz ve sağ bacağından yaralanan iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken kaçan diğer kişinin de arandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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