Balıkesir'de ölüme davetiye çıkan motosikletli gözaltına alındı Gündüz saatlerinde akan trafikte dakikalarca tek teker giden sürücü, polis ekiplerinden kaçamadı. O anlar anbean kameraya yansırken, gözaltına alınan sürücüye 6 bin 686 lira ceza kesildi.

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İHA

Gün geçmiyor ki trafikte ilginç anlar yaşanmasın...

Otomobillerin yanı sıra motosiklet sürücüleri de sıkça kazalara ve tehlikeli anlara neden oluyor.

Bunun bir örneği de Balıkesir'de yaşandı.

Sürücülerin ikazına aldırış etmedi

Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsü M. Ü., bir anda tek teker ilerleyerek makas atmaya başladı.

Adeta ölümle dans eden sürücüyü görenler, korna ile ikaz etse de genç sürücü aldırış etmedi.

Gözaltına alındı

Tek teker ilerleyen motosikleti gören vatandaşlar, o anlar anbean cep telefonu ile kayda aldı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü yaptığı araştırmada kameraya yansıyan görüntüyü tespit etti.

Motosiklet sürücüsü M. Ü. isimli kişi gözaltına alındı.

Para cezası uygulandı

Edremit Bölge Trafik İstasyon Amirliği Görevlilerince makas atmak, motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerde bulunmak ve app plaka takmak maddelerinden 6 bin 686 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi gereği adli makamlara sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)