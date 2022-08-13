Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
440.106
2.33%
BTXN Coin
6.81
-4.21%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Balıkesir'de önüne gelene saldıran kadın kamerada

    Balıkesir'de neye öfkelendiği anlaşılamayan kadın ortalığı birbirine katıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de önüne gelene saldıran kadın kamerada

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde çöp konteynerini deviren, araçlara tekme atarak saldırgan tavırlar sergileyen kadının kim olduğu ya da neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı.

    Öfkesini alamayan kadın bir büfenin önündeki boş kasaları yola savurdu.

    Gözden kayboldu

    İHA'nın haberine göre; yoldan geçen insanlara hakaretler eden ve araçlara tekmeler atan kadın bir süre sonra yoluna devam edip gözden kayboldu.

    Balıkesir de önüne gelene saldıran kadın kamerada #1

    Ortalığı birbirine kattı VİDEO

    Balıkesir de önüne gelene saldıran kadın kamerada #2

    Balıkesir de önüne gelene saldıran kadın kamerada #3

    Balıkesir de önüne gelene saldıran kadın kamerada #4

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Galatasaray, Monchi'yi FIFA'ya şikayet edebilir
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Monchi'yi FIFA'ya şikayet edebilir

    ASELSAN yılın ilk yarısını güçlü büyüme ile tamamladı
    Ekonomi

    ASELSAN yılın ilk yarısını güçlü büyüme ile tamamladı

    Görüş Bildir