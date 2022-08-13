Balıkesir'de önüne gelene saldıran kadın kamerada

Balıkesir'de neye öfkelendiği anlaşılamayan kadın ortalığı birbirine katıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çöp konteynerini deviren, araçlara tekme atarak saldırgan tavırlar sergileyen kadının kim olduğu ya da neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı.

Öfkesini alamayan kadın bir büfenin önündeki boş kasaları yola savurdu.

Gözden kayboldu

İHA'nın haberine göre; yoldan geçen insanlara hakaretler eden ve araçlara tekmeler atan kadın bir süre sonra yoluna devam edip gözden kayboldu.

Ortalığı birbirine kattı VİDEO