Balıkesir'de orman yangını! 10 dakika içinde müdahale edildi... İvrindi ilçesinde başlayan orman yangınına kısa sürede havadan müdahale edildi. Ekiplerin tüm imkanları seferber ettiği orman yangını ile mücadele sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'de yaşanan yangın felaketleri yürekleri burkuyor. Konuya dair bir haber de Balıkesir'den geldi. 10 dakika içinde müdahale edildi İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00’de çıkan yangına ilk müdahale, havadan 10 dakika içerisinde yapıldı. Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sürüyor Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.