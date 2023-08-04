Balıkesir'de orman yangını! Mücadele sürüyor...

DHA
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınları için ekipler teyakkuzda.
Son yangın haberi ise Balıkesir'den geldi.
Yangın başladı
Burhaniye ilçesinde yaşanan olayda,Kuyumcu Mahallesi yakınlarındaki Taş Ocağı mevkisindeki ormanda, saat 15.25'te yangın çıktı.
Yangına ilk müdahale, saat 15.46'da yapıldı.
Alevlerle mücadele veriliyor
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 152 personel sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.