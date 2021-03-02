Balıkesir’de otomobil su tahliye kanalına düştü: 2 ölü

Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı Tevfik Çalışkan (34) idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin (28) hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.