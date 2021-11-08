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Balıkesir'de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı

Balıkesir'de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı

Kendisini psikiyatrist ve eczacı olarak tanıtan şahıs birçok kişiyi dolandırarak paralarını aldı. İhbar üzerine yakalanan şüpheli tutuklandı.