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    Balıkesir'de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı

    Kendisini psikiyatrist ve eczacı olarak tanıtan şahıs birçok kişiyi dolandırarak paralarını aldı. İhbar üzerine yakalanan şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 23:07
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    Balıkesir'de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı

    Ayvalık'ın Cunda adasına yerleşen 40 yaşındaki Mahmut Can Karaahmetli, kendisini psikiyatrist ve eczacı olarak tanıtarak insanları dolandırdı.

    Karaahmetli internet aracılığıyla sosyal medyadan tanıştığı K.N.U isimli şahsa kendisini işe alacağını söyleyerek banka hesabı açtı.

    BANKA HESABINA ÜCRETLERİ İSTEDİ

    İnternet üzerinden doktor rolünü oynadığı kişilerin, tedavi ücretlerini de bu hesaba atmalarını istedi.

    Balıkesir de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı #1

    150 BİN TL DOLANDIRDI

    Dolandırıcı son olarak İstanbul'dan kendisine ulaşan H.Y.K.'nın 150 bin lirasını aldı.

    H.Y.K.'nin ihbarı üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

    TUTUKLANDI

    Yapılan çalışmayla, İzmir, Antalya, Sakarya ve İstanbul'da 8 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını tespit edelin Karaahmetli, yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaahmetli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Balıkesir de psikiyatrist rolündeki dolandırıcı tutuklandı #2

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