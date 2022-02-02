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    Balıkesir'de sahte içki ölümü

    Kuzeniyle evde sahte içki yapıp içtikten sonra fenalaşan Tuncay Bozkurt (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:14
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    Balıkesir'de sahte içki ölümü

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Tuncay Bozkurt, dün akşam kuzeni A.B. ile evde sahte içki hazırladı.

    İkili, sahte içkiyi içtikten bir süre sonra ayrıldı.

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    Kardeşinin evine giden Bozkurt, burada aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    A.B. ise ifadesi için Edremit Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

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