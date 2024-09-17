Balıkesir'de sahte zeytinyağı operasyonu: 19 bin 500 litre ele geçirildi Edremit'te, jandarmanın 2 ev ve 2 araca düzenlediği operasyonda 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

DHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçlarına yönelik yürütülen istihbarat çalışmalar neticesinde, Edremit ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı belirlendi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından tespit edilen 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlendi.

19 BİN 500 LİTRE SAHTE YAĞ

Operasyonda piyasa değeri 7 milyon 800 bin lira olduğu belirtilen 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, soya gibi bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek taklit ve tağşiş ürünler ürettikleri belirlendi.

Sahte zeytinyağlarının, soğuk sıkım ve özel üretim özellikleriyle piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

Operasyonda ayrıca sahte olduğu belirlenen 100 kilogram bal da ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)