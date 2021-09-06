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Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı

Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı

Hüsnü Uysal’a ait saman deposunda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, mahalle sakinlerinin ve ekiplerin müdahalesi ile çevre illere sıçramadan söndürüldü.