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    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı

    Hüsnü Uysal’a ait saman deposunda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, mahalle sakinlerinin ve ekiplerin müdahalesi ile çevre illere sıçramadan söndürüldü.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 16:58
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    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Kocabey Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Uysal’a ait saman deposunda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir ve Orman itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Depodaki yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı #1

    MALZEMELER VE TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Saman dolu depo, içindeki malzemeler ve traktör kullanılamaz hale geldi.

    Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı #2

    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı #3

    Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı #4

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