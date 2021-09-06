- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı
Balıkesir’de saman deposunda yangın çıktı
Hüsnü Uysal’a ait saman deposunda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, mahalle sakinlerinin ve ekiplerin müdahalesi ile çevre illere sıçramadan söndürüldü.
- İHA
- 06.09.2021 - 16:52
- Güncelleme : 06.09.2021 - 16:58
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Kocabey Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Uysal’a ait saman deposunda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir ve Orman itfaiye ekipleri sevk edildi.
Depodaki yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü.
MALZEMELER VE TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Saman dolu depo, içindeki malzemeler ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.