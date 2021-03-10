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    Balıkesir'de sazlık alanda yangın çıktı

    Sazlık alanda çıkan yangına bölgedeki iş makineleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 16:13
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    Balıkesir'de sazlık alanda yangın çıktı

    Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde Altınkum Mahallesi yakınlarındaki sazlık alandan bir anda dumanlar yükseldi.

    Bölgede çıkan yangın, otların tutuşması ile hızla büyüyerek yayıldı.

    İLK MÜDAHELEYİ İŞ MAKİNELERİ YAPTI

    Alevlere ilk müdahale Edremit Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından yapıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    3 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

    Yaklaşık 3 dönümlük alanın yangın nedeni ile zarar gördüğü bildirildi.

    Balıkesir de sazlık alanda yangın çıktı #1

    Balıkesir de sazlık alanda yangın çıktı #2

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