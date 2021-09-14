Balıkesir'de seyir halinde olan sürücü, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı

Balıkesir'de seyir halinde olan sürücü, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı

Kontrolden çıkan otomobil önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir Erdek’te epilepsi hastası olduğu öğrenilen 10 ND 758 plakalı otomobil sürücüsü Emin Kılınç, Erdek Kamplar Bölgesi’nden ilçe merkezi istikametine seyrederken, caddeye çıktığı esnada fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Süratli bir şekilde seyreden araç, önce park halinde bulunan 1 araca yandan çarparak yoluna devam etti.

Yaklaşık 100 metre kontrolsüz bir şekilde giden araç, kaldırımda bulunan trafik tabelasına, ardından da bir ağaca çarparak yıktı.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

Hızını alamayan araç daha sonra 1 ağaca daha çarparak ters döndü. Kazaya karışan otomobilden epilepsi hastası sürücü ve 2 çocuğu şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve ailesi için çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servise haber vermelerinin ardından olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.





HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

112 acil ambulans, yaralıları alarak kontrol amaçlı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Balıkesir'de seyir halinde olan sürücü, epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı VİDEO







YANGINA KARŞI OTOMOBİLE KÖPÜK SIKILDI

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise olası yangına karşı otomobile köpük sıkarak müdahale etti. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



