Petrol
118.3
2.32%
Euro
16.28
-0.35%
Dolar
14.82
-0.01%
Altın
921.63
-0.14%
Borsa
2158
-0.78%
Bitcoin
625.373
3.23%
BTXN Coin
43.68
11.57%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Balıkesir’de silahlı kavga ölümle bitti

    Bir otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan gürültü kavgasında silah ile yaralanan otel işletmecisi, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırganın da durumu ağır…
    • İHA
    • 22.03.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de silahlı kavga ölümle bitti

    Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'ndeki bir otelin müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü.

    Ü.Ç. tabancası ile Barış Kıvrak’ı sırtından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

    YARALI YAKALANDI

    Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı.

    Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi.

    Balıkesir’de silahlı kavga ölümle bitti #1

    İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

    Ü.Ç. ve Barış Kıvrak hastaneye kaldırıldı.

    Ü.Ç.’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, durumu ağır olan Barış Kıvrak ise Edremit Devlet Hastanesi’nden Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    Balıkesir’de silahlı kavga ölümle bitti #2

    2 GÜN SONRA ÖLDÜ

    Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

    Cinayetle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Aracından bomba çıkan polisin daha önce ihraç edildiği ortaya çıktı
    Gündem

    Aracından bomba çıkan polisin daha önce ihraç edildiği ortaya çıktı

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Balenciaga'nın yeni çantası 'market poşeti' sanıldı! Bir de fiyatına bakın...
    Medya

    Balenciaga'nın yeni çantası 'market poşeti' sanıldı! Bir de fiyatına bakın...

    Görüş Bildir