Balıkesir'de sinir krizi geçiren otizmli genç, iş yerlerine zarar verdi

İHA
Bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda Y.K. isimli kadının, 19 yaşındaki otizmli oğlu Y.K.'nin ikametlerinde otururken bir anda sinir krizi geçirerek dışarıya çıktığını ve hemen 112'yi arayarak bilgi verdiğini, etrafa zarar verebileceğini söylediği öğrenildi.
2 iş yerine 50 bin liralık zarar verdi
Polis hemen alarma geçerken, otizmli gencin bir şekerleme dükkanında çikolata kavanozlarını, bir mobil şubesinde ise yeni bir telefonu kırdığı ileri sürüldü. 2 iş yerinde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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