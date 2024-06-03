Balıkesir'de sinir krizi geçiren otizmli genç, iş yerlerine zarar verdi Edremit ilçesinde sinir krizi geçirdikten sonra evden kaçan otizmli bir genç, iki iş yerinde toplam 50 bin liralık hasara yol açtı.

İHA

Bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda Y.K. isimli kadının, 19 yaşındaki otizmli oğlu Y.K.'nin ikametlerinde otururken bir anda sinir krizi geçirerek dışarıya çıktığını ve hemen 112'yi arayarak bilgi verdiğini, etrafa zarar verebileceğini söylediği öğrenildi.

2 iş yerine 50 bin liralık zarar verdi

Polis hemen alarma geçerken, otizmli gencin bir şekerleme dükkanında çikolata kavanozlarını, bir mobil şubesinde ise yeni bir telefonu kırdığı ileri sürüldü. 2 iş yerinde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)