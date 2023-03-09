Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Ete Ailesi'nin SMA Tip-1 hastası bebekleri Fevziye’nin tedavi masraflarının karşılanması için Valilik izniyle kampanya başlatıldı, il genelindeki farklı işletmelere bağış kutusu konuldu.

Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Okul Caddesi’ndeki bir markete konulan bağış kutusu çalındı.

Kumbaranın yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerinde hırsızlığı fark etti.

Görüntülerde, markete giren kadının, kasiyer kasadan ayrılınca banko üzerinde duran bağış kutusunu alıp, hırkasının içine gizledikten sonra iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Yardım bekleyen SMA hastası Fevziye'nin yakınları, bağış kutusunu çalınmasına tepki gösterdi.

Minik Fevziye'nin babası Mehmet Cahit Ete, polise şikayette bulunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu olayı nasıl anlatayım, ne diyeyim, bilemedim. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Halkımızın desteğiyle yardım kampanyasıyla tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyoruz. Ancak zaten şu ana kadar paranın sadece yüzde 9'unu toplayabildik. Üzerine böyle bir olayı da duyunca gerçekten büyük bir şok yaşadım.