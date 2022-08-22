Balıkesir'de tacizci taksici ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz eden taksi şoförü darbedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darbedildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi.

Genç kızın abisi, atılan mesajları gösterdi

Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti.

İHA'nın aktardığına göre polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.