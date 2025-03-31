Balıkesir'de takla atan araçtaki 5 kişi yaralandı

İHA

Balıkesir'de bir otomobil Karamanköy köprüsü yakınlarında takla atarak, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

112 Acil aramaya gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazaya müdahale etti.

YARALILAR SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Araç şoförü ve aynı aileden M.Y. , A.Y. , M.Y. ve A.Y. 5 kişi yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri araç yangınına karşı tüm önlemleri aldı ve kaza ile ilgili soruşturmaya başladığı öğrenildi.