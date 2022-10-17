Petrol
91.99
0.39%
Euro
18.1761
0.62%
Dolar
18.5871
0.10%
Altın
994.67
1.29%
Borsa
3812
5.10%
Bitcoin
368.073
1.93%
BTXN Coin
9.58
1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Balıkesir'de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü

    Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan 65 yaşındaki adam, eternitin kırılması sonucu 4 metre aşağı düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
    • 17.10.2022 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Akçay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, tıkanan boruyu açmak isteyen bir vatandaş harekete geçti.

    4 metre aşağı düştü

    Çatıya çıkan 65 yaşındaki Y.P. isimli şahıs, yerdeki eternitin kırılmasıyla, yaklaşık 4 metre aşağı düştü.

    112’nin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

    Balıkesir de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü #1

    Balıkesir de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü #2


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Antalya Şehir Hastanesi yüzde 65 tamamlandı
    Gündem

    Antalya Şehir Hastanesi yüzde 65 tamamlandı

    Bursa'da başıboş köpekler çiftlik hayvanlarına saldırdı
    3. Sayfa

    Bursa'da başıboş köpekler çiftlik hayvanlarına saldırdı

    Görüş Bildir