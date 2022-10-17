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- Balıkesir'de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü
Balıkesir'de tamir için çatıya çıkan şahıs 4 metre aşağı düştü
Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan 65 yaşındaki adam, eternitin kırılması sonucu 4 metre aşağı düştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
- 17.10.2022 - 15:11
Balıkesir'in Edremit ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Akçay Caddesi üzerinde yaşanan olayda, tıkanan boruyu açmak isteyen bir vatandaş harekete geçti.
4 metre aşağı düştü
Çatıya çıkan 65 yaşındaki Y.P. isimli şahıs, yerdeki eternitin kırılmasıyla, yaklaşık 4 metre aşağı düştü.
112’nin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.