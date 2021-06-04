Balıkesir'de, tapu nedeniyle tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Ayvalık ilçesinde Ali Ç., 2 ay önce yanına yerleşen kızı Handan Ç.'yi 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sırasında tabancayla vurarak öldürdü. Teslim olan Ali Ç., gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde, Handan Ç. (51), iki ay önce babası Ali Ç.'nin (75) yanına yerleşti.

Ali Ç. ile kızı Handan Ç. arasında 'tapu' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAK ÇEKEN KIZINI VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., iddiaya göre, kendisine bıçak çeken kızına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Handan Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Handan Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, baba Ali Ç. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.