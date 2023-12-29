Balıkesir'de telefon dolandırıcısı 500 bin liralık vurgunuyla yakalandı Bandırma'da telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı Ayşe O.’yu adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanıyla, 500 bin lira dolandıran 17 yaşındaki F.P.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

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DHA

Özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı vakaları son bulmuyor.

Telefonla arayarak kendilerini güvenlik personeli gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan dolandırıcıların son adresi Balıkesir'in Bandırma ilçesi oldu.

74 yaşındaki Ayşe O.’yu telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, isminin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyledi.

Cinayet mahallinden altın ve paraların da çalındığını söyleyen şüpheli, kadının evinde bulunan altın ve paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve göndereceği görevliye altın ve paralarını teslim etmesini istedi.

500 bin TL'yi alıp evden ayrıldı

Söz konusu eve giden şüpheli, Ayşe O.’nun 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak evden uzaklaştı.

Olayı yakınlarına anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan Ayşe O.’nun şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekiplerce kimliği tespit edilen F.P.A.’nın olayın ardından geldiği ilçe merkezinden taksiye bindiği belirlendi.

İhbardan 90 dakika sonra yaklandı

Plakasını belirledikleri taksiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi olaydan 90 dakika sonra, üzerindeki altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. O anlar kameralar tarafından da anbean kaydedildi.

500 bin lira değerindeki ziynet eşyası jandarma ekiplerince Ayşe O.'ya teslim edilirken, F.P.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlk dolandırıcılık girişimi değil

Şüphelinin, daha önce de Karesi ilçesi Çaypınar Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayıp aynı yöntemle dolandırmaya çalıştığı, vatandaşın şüphelenerek jandarmayı arayacağını söylemesi üzerine ise 250 bin TL’yi almadan kaçtığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)