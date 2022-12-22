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- Balıkesir'de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı
Balıkesir'de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı
Manzara seyretmek için çıktığı tepeden düşerken ağaçlara takılan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 22.12.2022 - 14:21
- Güncelleme : 22.12.2022 - 15:00
Balıkesir'nin Bandırma ilçesinde, saat 12.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.
Arkadaşları ile manzara seyretmek için tepeye çıkan 22 yaşıdaki İrem Y., dengesini kaybedince uçurumdan 30 metre yuvarlanıp, incir ağacına takıldı.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, İrem'i mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi
Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrem Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
"Düşen kız ağaçlara takıldı"
DHA'nın haberine göre, olayın görgü tanığı Ahmet Okbay, "Sahilde dolaştığım sırada uçurumun üst tarafında 3-4 kişiyi gördüm. İçlerinden biri düştü. 'Arkadaşları düştü' diyerek bağırdı. Düşen kız ağaçlara takıldı. Hemen 112’yi aradım." dedi.