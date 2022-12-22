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    Balıkesir'de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı

    Manzara seyretmek için çıktığı tepeden düşerken ağaçlara takılan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • 22.12.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:00
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    Balıkesir'de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı

    Balıkesir'nin Bandırma ilçesinde, saat 12.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

    Arkadaşları ile manzara seyretmek için tepeye çıkan 22 yaşıdaki İrem Y., dengesini kaybedince uçurumdan 30 metre yuvarlanıp, incir ağacına takıldı.

    İhbarla gelen itfaiye ekipleri, İrem'i mahsur kaldığı yerden çıkardı.

    Sağlık durumu iyi

    Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrem Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    "Düşen kız ağaçlara takıldı"

    DHA'nın haberine göre, olayın görgü tanığı Ahmet Okbay, "Sahilde dolaştığım sırada uçurumun üst tarafında 3-4 kişiyi gördüm. İçlerinden biri düştü. 'Arkadaşları düştü' diyerek bağırdı. Düşen kız ağaçlara takıldı. Hemen 112’yi aradım." dedi.

    Balıkesir de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı #1

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    Balıkesir de tepeden düşen genç kız ağaçlara takılarak hayatta kaldı #5

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