Balıkesir'de terör propagandası yapan kişi yakalandı

İHA
Güvenlik güçlerinin dijital mecrada da terör örgütlerine ve terör propagandasına yönelik mücadelesi sürüyor.
BALIKESİR'DE TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANI YAKALANDI
İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan 64 yaşındaki İ.I., Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan İ.I., polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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