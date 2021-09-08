Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı

Seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki tır ile A.A. yönetimindeki kamyonun çarpışması ile meydana gelen kazada, 1 kişi aracın içinde sıkıştı. Sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarıldı.