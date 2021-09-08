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    Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı

    Seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki tır ile A.A. yönetimindeki kamyonun çarpışması ile meydana gelen kazada, 1 kişi aracın içinde sıkıştı. Sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarıldı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:58
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    Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı

    Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa karayolunun Bursa istikametinde seyir halinde olan İ.Ç. idaresindeki tır ile A.A. yönetimindeki kamyon, Susurluk Karapürçek mevkisinde çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolundaki trafikte aksamalar meydana geldi.

    SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Aracın içinde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kaza sonrasında araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı #1

    Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı #2

    Balıkesir’de tır, kamyonla çarpıştı #3

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