Balıkesir'de tırı soyan hırsızlar 27 ton melası ziyan etti

Balıkesir'de iki hırsız, park halindeki tırı soyunca olanlar oldu.
Bandırma İtfaiye Grup Amirliği arkasında bulunan boş araziye park edilen tırı gören iki hırsız, soygun yapmaya kara verdi.
Şeker pancarı melası yüklü bir tırın arka kapağını açarak hırsızlık yapan şahıslar, 27 ton melas yere akıttı.
27 TON MELAS TOPRAĞA AKTI
5 gün önce fabrikaya teslim edilmek üzere araziye park edilen tırın arka kapağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı.
Melas bir anda yere akarken hırsızlar olay yerinden kaçtı.
TUTANAK TUTULDU
Tırın şoförü, ertesi gün gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Olayla ilgili Bandırma Emniyet ekipleri tutanak tuttu.
KAZALARA SEBEP OLABİLİR
Yere akan melas çevre felaketine neden olurken tırların tekerleklerine bulaşan melasın yola gelmesi durumu kazalara sebebiyet oluşturuyor.
Çevre sakinleri ve tır şoförleri, yetkililerin çevreye zarar veren melas için adım atmasını bekliyor.
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