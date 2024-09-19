Balıkesir'de tonlarca sahte zeytinyağı ve bal ele geçirildi Burhaniye ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda, sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi.

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DHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehlikeye atacak gıda üretimi ve marka hakkına tecavüz suçlarına yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında Burhaniye ilçesinde sahte zeytinyağı ve bal üretimi yapan Ümit B.’yi tespit etti.

Jandarma ve Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, iki farklı adrese baskın yapıldı.

4 TONE YAKIN SAHTE ZEYTİNYAĞI VE 2 TONA YAKIN BAL ELE GEÇİRİLDİ

Bu adreslerde sahte olduğu belirlenen tam 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit B.'nin, piyasadan temin ettiği ucuz palm ve soya gibi bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek taklit ürünler ürettiği ortaya çıktı.

Operasyonun ardından sahtecilikle ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)