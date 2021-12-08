Balıkesir'de trafik kaosu araç kameralarında

Kentteki kazalar, yangınlar, tehlikeli anlar ve kargaşa saniyeleri trafiğin içine düştüğü kaosu gözler önüne serdi.

Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde yaşanan trafik kazaları ve olaylar araç kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerdeki ilk kaza Balıkesir-İzmir yolunda gerçekleşti.

ANİ FREN KAZA GETİRDİ

Hızla giden otomobil, rüzgar santrali kanadı taşıyan tırı görüp aniden yavaşlayınca kazaya neden oldu.

HEM MAKAS HEM IŞIK İHLALİ

Bir başka görüntüde ise kırmızı ışığa takılmak istemeyen bir sürücünün yoğun trafikte yaptığı hamleler bu kadar da olmaz dedirtti.

DİKKATSİZLİK, AŞIRI HIZ...

Diğer kazaların çoğunun ise dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı görüldü.

Ayrıca sık sık kazaların yaşandığı toplu taşıma merkezinde otomobilin çarptığı bir yayanın ambulansa bindirilme anları da görüntülerde yer ald.