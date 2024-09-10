Balıkesir'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletinin kontrolünü kaybeden Hüseyin Mişak yaşamını yitirdi.

İHA

Gönen-Sarıköy Yolu üzerinde seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybederek düşen Hüseyin Mişak (56), yerde yatar vaziyette bulundu.

Sonrasında ihbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hüseyin Mişak'ın başından yara aldığı belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı şekilde Gönen Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ardından ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Mişak, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)