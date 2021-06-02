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    Balıkesir’de traktör ters döndü: 1 ölü

    Traktörün kontrolden çıkarak ters dönmesi ile altında kalan Yusuf K., yaşamını yitirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan 1 kadın ve 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:26
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    Balıkesir’de traktör ters döndü: 1 ölü

    Balıkesir’in İvrindi ilçesi Erdel kırsal mahallesinde, kontrolden çıkan traktör ters döndü.

    Traktörün üzerinde bulunan Yusuf K. hayatını kaybederken, 1 kadın ve 1 çocuk ağaçların üzerine fırladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hayatını kaybeden şahsı traktörün altından çıkardı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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