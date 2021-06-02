Haberler

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir’de traktör ters döndü: 1 ölü

Balıkesir’de traktör ters döndü: 1 ölü

Traktörün kontrolden çıkarak ters dönmesi ile altında kalan Yusuf K., yaşamını yitirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan 1 kadın ve 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.