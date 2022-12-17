Seyir halindeki traktörün yerinden çıkan sol ön lastiği, Vali Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Hürriyet Caddesi'nde Hüseyin A.'nın kullandığı traktörün sol ön lastiği yerinden çıktı.

Valinin aracına çarptı

DHA'nın haberine göre yuvarlanan lastik, Ethem Çavuş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Vali Hasan Şıldak'ın park halindeki makam aracına çarptı.

Otomobile doğru gelen lastiği son anda fark eden polis memuru, durdurmak için koştu, ancak yetişemedi.

O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de traktörden çıkan lastik valinin aracına çarptı VİDEO





















