Balıkesir'de usulsüz reçete ve rapor düzenleyen doktor serbest kaldı Yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenleyerek piyasaya süren 65 yaşındaki tutuklu doktor bulunduğu Bandırma T Tipi Cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de sahte Doktor Ayşe Özkiraz olayının meydana gelmesinin ardından denetimler daha da sıklaştı.

Bu kapsamda denetimleri arttıran ekipler usulsüzlüğe geçit vermiyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 65 yaşındaki Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı H.E.'nin yeşil reçeteyle satılan ilaçları usulsüz reçete ve rapor düzenlediği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından çalışmalar başladı.

17 Aralık 2022 tarihinde Balıkesir merkezli İstanbul ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda "Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla aralarında H.E.’nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan doktor serbest bırakıldı

H.E. (65), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bandırma T Tipi Cezaevine konulmuştu.

Üç aydan bu yana tutuklu bulunan H.E., adli kontrol şartıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.