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    Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı

    Uyuşturucu bağımlısı şahıstan şiddet gördükleri için isyan eden karısı ile annesi ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla eylem yaptı
    • İHA
    • 09.09.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 08:56
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    Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı

    Balıkesir'de Edremit ilçesinde 32 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Samet S. isimli kişinin şiddetine maruz kalan annesi Atiye S. (60) ve karısı Hayel S. (30), Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı.

    Anne Atiye S. elinde bıçak ile “Keseyim mi? Tak etti canıma” diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.

    KENDİLERİNİ KESME TEHDİDİNDE BULUNDULAR

    Seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk büstünden indirildi.

    Balıkesir de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı #1

    "ALAYIMIZI DÖVÜYOR"

    Bıçaklı eylem yapan gelin kayınvalidenin yakınları “Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı." dedi.

    Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı VİDEO

    Balıkesir de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Balıkesir de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı #3

    Balıkesir de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı #4

    Balıkesir de uyuşturucu bağımlısı gencin ailesi eylem yaptı #5

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