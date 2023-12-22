Balıkesir'de uyuşturucu satarken yakalanan dede ve torunu tutuklandı Edremit ilçesinde işlettikleri bakkalda uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan dede ve torunu tutuklandı.

AA

Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor...

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde 63 yaşındaki B.Ö. ve 18 yaşındaki torunu B.E'nin işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı.

Dede ve torun gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde E.B'ye uyuşturucu satılırken suçüstü yapan jandarma ekipleri, dede ve torunu ile E.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şüpheliler B.Ö. ile B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)