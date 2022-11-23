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    Balıkesir'de yağmur kaza getirdi: 1 yaralı

    Bandırma ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere girdi. Aracın şoförü yaralanarak tedavi altına alındı.
    • 23.11.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:06
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    Balıkesir'de yağmur kaza getirdi: 1 yaralı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi yağmura teslim oldu.

    Erdek Caddesi'nde ilerleyen Kübra B. (46) hakimiyetindeki 10 CDF 34 plakalı araç, yağan yağmurun asfaltı kayganlaştırmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Aracıyla bariyere girdi

    İHA'nın haberine göre, bunun sonucunda aracıyla bariyerlere vuran sürücü hafif bir şekilde yaralandı.

    112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Kürbra B.'ye müdahalede bulunuldu.

    Balıkesir de yağmur kaza getirdi: 1 yaralı #1

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    Ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, çekici yardımıyla aracı kaza yerinden kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

    Balıkesir de yağmur kaza getirdi: 1 yaralı #2

    Balıkesir de yağmur kaza getirdi: 1 yaralı #3


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