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    Balıkesir'de yanan aracın şoförü kayboldu

    Gönen-Bandırma karayolnun 5. kilometresinde park halinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken sürücüsünün kayıp olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 09:12
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    Balıkesir'de yanan aracın şoförü kayboldu

    Balıkesir'in Bandırma karayolu 5. kilometresindeki Tuazakçı Mahallesi'nde park halindeki 10 TM 463 plakalı araç, bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

    Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü.

    SÜRÜCÜSÜ KAYIP

    Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi incelenirken, aracı kullanan şahısın kayıp olduğu belirtildi.

    Balıkesir de yanan aracın şoförü kayboldu #1Balıkesir de yanan aracın şoförü kayboldu #2


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