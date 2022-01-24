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- Balıkesir'de yanan aracın şoförü kayboldu
Balıkesir'de yanan aracın şoförü kayboldu
Gönen-Bandırma karayolnun 5. kilometresinde park halinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken sürücüsünün kayıp olduğu bildirildi.
- İHA
- 24.01.2022 - 08:43
- Güncelleme : 24.01.2022 - 09:12
Balıkesir'in Bandırma karayolu 5. kilometresindeki Tuazakçı Mahallesi'nde park halindeki 10 TM 463 plakalı araç, bilinmeyen bir sebepten alev aldı.
Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü.
SÜRÜCÜSÜ KAYIP
Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi incelenirken, aracı kullanan şahısın kayıp olduğu belirtildi.