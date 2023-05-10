Balıkesir'de yanan eve kızını kurtarmak için girdi: Baba-kız hayatını kaybetti Balıkesir’in Havran ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Yangında evden eşi ile birlikte çıkan baba, daha sonra kızını kurtarmak için yanan eve tekrar girdi. 61 yaşındaki baba ve 16 yaşındaki kızı, yanan evde birlikte hayatını kaybetti.

İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde Hamambaşı Meydanı'nda gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Özdemir Ailesi'nin 3 ferdinin yaşadığı ev kısa sürede duman içinde kaldı.

Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61), hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı.

Kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Kızının kurtarmak için tekrar yanan eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir'den (16) bir süre haber alınamadı.

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yanan eve giren ve yangına müdahale eden ekipler, baba-kızın cansız bedenlerine ulaştı.

Ekipler, baba-kızın cansız bedenine ulaştı

Mustafa Özdemir’in ilçede sevilen bir esnaf olduğu öğrenilirken, baba-kızın ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, yangının İlk belirlemelere göre, ısınmak için açık bırakılan elektrikli aletin kontağından çıktığını ifade etti.

Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangında dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı.