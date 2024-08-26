Balıkesir'de yaşanan cinayetin detayları Gönen ilçesinde kızını boğarak öldüren Murat Sevilen’in ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı baba, cinayeti itiraf ederek kızını doğum gününe gitmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

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İHA

Balıkesir Gönen’e bağlı Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Eylem Sevilen (18), babası tarafından boğularak öldürülmüş ve genç kızın cansız bedeni, işten eve gelen annesi tarafından kanepenin içinde bulunmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan baba Murat Sevilen (44), ilk ifadesinde kan donduran itiraflarda bulundu.

Murat Sevilen, kızının bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğini ve kızını erkek arkadaşıyla doğum gününe gitmek istediği için öldürdüğünü ifade etti.

ARKADAŞINI DA ÖLDÜRECEKTİ

Ayrıca Murat Sevilen’in, cinayeti işledikten sonra kızının cep telefonundan arkadaşıyla yaptığı yazışmaları gördüğü ve o kişiyi de bulmak için dışarı çıkıp bir ticari taksiye binerek evden uzaklaştığı ancak çok geçmeden polis ekiplerinin sıkı takibi üzerine yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Murat Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)