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    Balıkesir'de yayaya çarpmamak için durağa girdi

    Önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, minibüs durağına çarptı. Durağı deviren otomobilin içinde sıkışan kadın sürücü, yaralı kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 14:26
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    Balıkesir'de yayaya çarpmamak için durağa girdi

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi yönünde gitmekte olan Fatma Tomaşoğlu idaresindeki otomobil, Tariş kavşağını geçtikten sonra önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırdı.

    MİNİBÜS DURAĞINI DEVİRDİ

    Hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki minibüs durağına çarptı.

    Durak demirlerini kıran otomobil yan yatarken, sürücü Fatma Tomaşoğlu, otomobilin içinde sıkıştı.

    HAFİF YARALI ATLATTI

    İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibi, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Bir sandalyeye oturtulan sürücüye, polisler ve itfaiye ekibi yardımcı oldu.

    Sürücü bir şeyinin olmadığını söylerken, kısa sürede kaza yerine gelen 112 ekipleri, kontrol için sürücüyü Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.

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