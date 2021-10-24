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    Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı

    Balıkesir'de 18 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 24.10.2021 - 00:36
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    Balıkesir'de yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı

    Balıkesir-Bursa Kara Yolu'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

    Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 10 YARALI

    İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

    Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı #1

    YOL TEMİZLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor.

    Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

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    Balıkesir de yola dökülen salçalar nedeniyle kayan 18 araç çarpıştı #3

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