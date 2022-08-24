Balıkesir’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör gözaltına alındı.

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İstihbarat çalışmalarıyla 5 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

DHA’nın haberine göre; polis ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin 20 Ağustos'ta yaptığı operasyonda, fiber tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerden H.T., M.K., G.Ç., Ü.K., Ü.G.D., FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.

Yaşı küçük olan çocuk, ailesine teslim edildi

Şüphelilerden B.İ.U.'nun organizatör olduğu belirlendi. Diğer şüpheli G.D.’nin yanındaki yaşı küçük olan çocuğu M.D. ise ailesine teslim edildi.

2 organizatör şüphelisi aranıyor

Polis tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden 5 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden Y.Y.Y., B.K. ve M.T. Ayvalık'taki operasyonlarda yakalandı. Organizatör şüphelisi R.K. ve C.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.