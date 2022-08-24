Petrol
99.97
-0.25%
Euro
18.1304
0.35%
Dolar
18.1563
0.26%
Altın
1.02
0.24%
Borsa
3075
0.00%
Bitcoin
393.144
0.34%
BTXN Coin
5.00
-6.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Balıkesir’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 5 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör gözaltına alındı.
    • 24.08.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

    Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İstihbarat çalışmalarıyla 5 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; polis ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin 20 Ağustos'ta yaptığı operasyonda, fiber tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı.

    Şüphelilerden H.T., M.K., G.Ç., Ü.K., Ü.G.D., FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı.

    Yaşı küçük olan çocuk, ailesine teslim edildi

    Şüphelilerden B.İ.U.'nun organizatör olduğu belirlendi. Diğer şüpheli G.D.’nin yanındaki yaşı küçük olan çocuğu M.D. ise ailesine teslim edildi.

    Balıkesir’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı #1

    2 organizatör şüphelisi aranıyor

    Polis tarafından yapılan çalışmalarda, ayrıca FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden 5 şüpheli tespit edildi.

    Şüphelilerden Y.Y.Y., B.K. ve M.T. Ayvalık'taki operasyonlarda yakalandı. Organizatör şüphelisi R.K. ve C.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Teletabiler'in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! 'İnanamadık'
    Medya

    Teletabiler'in Güneş Bebeği sonunda ortaya çıktı! 'İnanamadık'

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Volkswagen, madencilik sektörüne girmeyi planlıyor
    Otomobil

    Volkswagen, madencilik sektörüne girmeyi planlıyor

    Görüş Bildir