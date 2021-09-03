- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de Yunanistan'ın geri ittiği 28 göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
- DHA
- 03.09.2021 - 15:23
Balıkesir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.